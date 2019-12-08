На вічі у Львові показали флешмоб «Росія вбиває Україну»

Близько тисячі львів’ян взяли участь у народному вічі в переддень зустрічі у «нормандському форматі». Головний заклик до президента України Володимира Зеленського від учасників акції був таким: не здати Україну Росії. Акція розпочалася з хвилини мовчання за загиблими в Одесі.

«Ми армію підняли своїми руками, гаманцями, здоров’ям і життям. І нам вдалося і ми маємо армію. Наша держава і кордони – це те, що ми заслужили і вибороли. Якщо завтра ти хоч грам здав, ми вийдемо, і нас буде багато», – наголосила громадська активістка Ірина Клейменова.

Під час віча учасники показали флешмоб «Росія вбиває Україну». У руках його учасники тримали інформаційні плакати про Голодомор 1932–1933 років, про репресії, які радянська влада чинила проти українців. За словами учасників флешмобу, вони продемонстрували: коли Україна кидається в обійми Росії, то отримує кулю.