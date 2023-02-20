У Львові вшанували Героїв Небесної Сотні (фото)

У Львові на території Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні вшанували загиблих українців, які віддали своє життя за європейське майбутнє України під час Революції Гідності у 2014 році. Захід розпочався з підняття державного прапора, а також відбулась спільна молитва.

Участь взяли родини загиблих, переселенці, учні львівських шкіл, представники місцевої влади.

«Те, що зробили українці, це був лише початок. Бо хотіли в Європу. Я сам з Донбасу. Нам тоді попалась така компанія Януковича, яка тягнулась до Москви. Народ піднявся, бо була б біда. Була б трагедія і тепер, коли з лютого 2022 маємо повномасштабну війну, якби народ наш не став на захист. Мій син Дмитро Чернявський загинув у Донецьку 14 березня. Ми прийшли сьогодні вшанувати пам’ять Героїв Майдану», ‒ заявив Радіо Свобода Олександр Чернявський, який з дружиною переїхав до Львова у 2014 році.

Школярі вирізали паперових ангелів і голубів і причепили їх біля портретів 107-ми Героїв Небесної Сотні.

«Мені про Майдан батьки розповідаюсь, дідусь, бабуся. У школі про це розповідають. Знаю, що загинуло багато людей і це дуже і дуже шкода», ‒ каже п’ятикласниця Єлизавета зі Львова, яка з друзями вирізала паперових ангелів і голубів.

«Розповідаємо учням, що українці віддали своє життя задля майбутнього України, за вільну і незалежну державу. Пригадую, як ми тоді переживали за ті всі події, які відбувались у Києві, дивились і багато людей з нашого міста їздили і показували свою позицію», ‒ говорить Яна Низова, вчителька, переселенка із Запорізької області.

Вшанували Героїв Небесної Сотні і на Личаківському цвинтарі у Львові, де поховані вбиті на Майдані українці, а також на інших кладовищах області, де спочивають загиблі.

24 жителів Львова та Львівської області загинули під час Революції Гідності. Більшість була вбита снайперами, які цілились у голову, серце, шию протестувальників.

20 лютого в Україні вшановують День Героїв Небесної Сотні, згідно з президентським указом від 2015 року.