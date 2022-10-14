«Херсонщина ‒ це Україна». Виставку мистецьких робіт презентують у Львові

У Львові презентують виставку «Херсонщина ‒ це Україна». Це близько 60 робіт українських художників, які показали у своїх творах, як вони бачать Херсонщину, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ми хотіли показати, що Херсонщина ‒ це Україна і ми нерозривні, ніякими кордонами нас не можна розділяти. Ми хотіли, щоб митці переоцінили значення Херсонщини для України з прадавніх віків, що ми є правнуки споконвічної історії», ‒ каже Вікторія Кулакова, керівник благодійного фонду «Це крафт», переселенка з Херсонської області, яка живе в Умані.

Близько 50 художників із різних міст України взяли у мистецькому благодійному проєкті «Херсонщина – це Україна», який був ініційований фондом «Це крафт» в Умані. Головна мета – підтримати окуповані Росією регіони України. В Умані була створена мистецька резиденція для українських художників, які творили культурний образ Херсонщини. Художники намалювали понад 100 картин.

Окремі роботи продаються і гроші скеровують на відбудову культурних пам’яток, які Росія зруйнувала.

«Ми хочемо, щоб люди відчули сенси, які ми закладали у виставку, що історія України починається з прадавніх часів, і ми хочемо, щоб через мистецтво це відчули», ‒ наголосила Вікторія Кулакова.

Виставка мандрує українськими містами, а потім планують її представити за кордоном.