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18 Жовтень 2018, Київ 14:45
Новини | Події

У Львові повідомили про замінування десяти будівель

Кінологи та вибухотехніки обстежують будівлі, про замінування яких повідомив невідомий

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У Львові о 10:20 до поліції надійшла інформація про замінування десяти будівель готелів та фітнес-клубів. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції.

«Заміновані» будівлі знаходяться на вулицях Коперника, Свободи, Стрийській, Долинського, Науковій, Масарика, Степана Бандери, Стефаника, Перфецького та на площі Міцкевича.

З будинків евакуювали людей. Вибухотехніки та кінологи обстежують приміщення.

У серпні Національна поліція України повідомила, що від початку року поліцейські отримали понад 1,5 тисячі неправдивих повідомлень про замінування.

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