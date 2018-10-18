У Львові повідомили про замінування десяти будівель

У Львові о 10:20 до поліції надійшла інформація про замінування десяти будівель готелів та фітнес-клубів. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції.

«Заміновані» будівлі знаходяться на вулицях Коперника, Свободи, Стрийській, Долинського, Науковій, Масарика, Степана Бандери, Стефаника, Перфецького та на площі Міцкевича.

З будинків евакуювали людей. Вибухотехніки та кінологи обстежують приміщення.

У серпні Національна поліція України повідомила, що від початку року поліцейські отримали понад 1,5 тисячі неправдивих повідомлень про замінування.