У Львові знесли багатоповерхівку, зведену з порушеннями – міська рада

У Львові демонтували багатоповерховий будинок, побудований із порушеннями, повідомляє Львівська міська рада.

За даними відомства, семиповерховий будинок був розташований на вулиці Личаківська, 259. У чому конкретно полягали порушення при будівництві, прес-служба не уточнює.

«Роботи з демонтажу тривали близько місяця: спершу зносили дах, потім проводилася руйнація ненесучих будівельних конструкцій, далі будинок зносили секціями. Фінансування знесення здійснювалося за рахунок коштів виконавчого провадження, роботу виконувала підрядна організація», – цитує прес-служба ЛМР керівника юридичного відділу Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Львова Святослава Кіндратіва.

Як зазначають у прес-службі, це перший випадок знесення багатоквартирного будинку, який був збудований без документів.

Влітку 2018 року Державна архітектурно-будівельна інспекція повідомила Радіо Свобода, що не веде статистики виконання приписів про знесення проблемних будинків.

Згідно із законодавством, в разі відповідного рішення суду забудовник повинен знести побудований із порушеннями об’єкт власним коштом.