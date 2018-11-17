«Мистецтво не може бути комерційним». Митці «поховали» у Львові культуру

Близько 15 львівських митців зібрались у Львові на вулиці Вірменській на акцію «День мистецтва без Львова», щоб «поховати» культуру у Львові, а також попрощатись із мистецьким об’єднанням «Дзиґа». Творчі особи прийшли з чорним стягом, у темному вбранні, виготовили жалобну символічну плиту з написом «Львів – культурна столиця», біля неї запалили лампадку і поставили дві квітки.

Мета акції – привернути увагу львівської громади, влади і підприємців «на проблему культурної деградації суспільства». А спричинений захід тим, що група львівських митців вважає, що мистецьке об’єднання «Дзиґа», яке 25 років тому було створене Студентським братством, зі зміною власника («Холдинг емоцій !FEST») втратить львівську атмосферу і простір для мистецького середовища.

«Тут зібрались люди, які створюють мистецький контент – це художники, музиканти, поети. У Львові не залишилось альтернативного вільного простору, де можна презентувати свою творчість. Ми прийшли «потанцювати» на тілі «мертвої» культури у Львові. Глобальна причина – в тому, що у Львові не знайшлось жодної людини з можливостями, хто б міг за культуру замовити слово. Навіть у Луцьку відкрили центр сучасного мистецтва. У нас є маленькі галереї, але всі вони виставляють свої умови, там немає місця для експериментального мистецтва, а Палац мистецтв – це місце, де без домовленості не виставиш своїх робіт», – каже художник Олег Сусленко.

​Влітку цього року мистецьке об’єднання «Дзиґа» стало частиною мережі креативних ресторанів «Холдинг емоцій !FEST». Зараз проводиться ремонт мистецької галереї.

«Ми ремонтуємо галерею і ніяких там столиків не буде. Це буде місце, де презентуватимуться мистецькі проекти і куратором залишається Влодко Кауфман, який до того всі роки займався цією роботою. Ми не плануємо закривати галерею», – зазначив Радіо Свобода співвласник «Холдингу емоцій !FEST» Юрій Назарук.

На сьогодні новий власник працює над конценцією закладу, але обіцяє залишити простір для митців.

«Я прийшов на акцію, бо мені не подобається те, що місто ігнорує мистецтво. Акція пов’язана з «Дзиґою», але, звісно, що це приватна справа: одні засновники «Дзиґи» продали її іншим людям, але це могла бути муніципальна галерея. У нас, у Львові – малесенькі галереї, немає сучасного мистецького центру. У Львові не розуміють, що мистецтво не може бути комерційним», – каже скульптор Сергій Савченко.

Звернення до депутатів, міського голови Львова, жителів міста, де описані проблеми, з якими зіштовхується мистецьке середовище, зокрема молоде, учасники акції написали на дошці.

Також вони вимагають виділити у межах центру чи довкола нього у Львові місце для арт-центру, забезпечити умови та місце для творення культури Львова – створення майстерень і осередків для спілкування, конструктивного діалогу та зрозумілої культурної політики з боку міської влади.

Мистецьке об’єднання «Дзиґа» було засноване 25 років членами львівського Студентського братства і митцями, щоб створити творче середовище міста, де б народжувались цікаві ініціативи і панував дух свободи і незалежності.

А мережа «!FEST» була заснована у Львові 11 років тому, першою їхньою візитівкою ставала «Криївка». На сьогодні це – численні кав’ярні і ресторани переважно у центральній частині міста, а також крамниці, «Видавництво Старого Лева», будівельна компанія.