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23 квітня 2020, Київ 12:59
Новини | Події

На військовому полігоні Львівщини виявили мертвого курсанта

тіло курсанта знайшли на території Яворівського полігону

У середу, 22 квітня, близько 18.30 на військовому полігоні у Яворівському районі Львівської області виявили тіло без ознак життя курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням у груди. Про це повідомляє Військова служба правопорядку Збройних сил України.

Сьогодні на місці трагедії працює слідчо-оперативна група Яворівського відділу Нацполіції, Територіального управління Державного бюро розслідування Львова, працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.

Слідчі Територіального управління ДБР кримінальне правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За інформацією Радіо Свобода, з різних джерел, знайдено тіло курсанта Національної академії Сухопутних військ поблизу військової частини у селищі Немирів. Зараз слідчі розглядають кілька версій – від вбивства до самогубства. Втім більше схиляються до того, що курсант застрелив себе з емоційних причин – через нещасливе кохання.

Триває слідство.

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