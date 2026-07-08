ОВА: на Львіщині після відпочинку на озері на кишкову інфекцію захворіла 51 людина, серед них – 46 дітей

На Львівщині після відпочинку на прибережній смузі озера Задорожнє у Стрийському районі із симптомами гострої кишкової інфекції до медзакладів звернулась 51 людина, повідомив у фейсбуці департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

«Станом на 20.00 год. 07.07.2026 року в лікувальні заклади звернулась 51 особа (у тому числі 46 дітей), з них госпіталізовано 49 осіб (у тому числі 44 дитини), двоє дітей знаходяться на амбулаторному лікуванні», – йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що хворих розподілили по лікувальних закладах області.

У департаменті уточнили, що спалах зафіксовано у Миколаївській та Тростянецькій територіальних громадах поблизу сіл Дроговиж і Вербіж.