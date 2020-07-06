У Львівській області послабили карантинні обмеження

Львівська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій частково послабила карантинні обмеження на Львівщині. Це рішення ухвалене, оскільки, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, в області зменшилося поширення коронавірусної інфекції і пік захворюваності спав, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Згідно з рішенням комісії, з 7 липня дозволено відновити роботу готелів, закладів громадського харчування, фізичної культури і спорту, спортивних залів і фітнес-центрів за умови дотримання протиепідемічних заходів і відповідних розпоряджень головного державного санітарного лікаря України. Фактично спортивні клуби і фітнес-зали у Львові самостійно відновили роботу кілька тижнів тому.

Також дозволене проведення масових релігійних заходів лише на відкритому повітрі, але з дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менш як 1,5 метра.

Якщо захворюваність на коронавірусну інфекцію спадатиме, то відновлять і роботу дошкільних установ усіх форм власності.

«43% ліжкової мережі лікарень заповнені. 1014 хворих зараз на лікуванні в шпиталях Львова та області. Ми маємо стабільну кількість звернень до медиків тяжких хворих, стабільна кількість пацієнтів потребує шпиталізації, і ми поступово послаблюємо карантинні заходи. Епідситуація має бути чітко контрольована, і в разі погіршення захворюваності посилимо заходи», – каже директор департаменту охорони здоров’я Львівської обласної адміністрації Орест Чемерис.

У Львові та на Львівщині підтверджені 6301 випадок інфікування коронавірусом за весь період епідемії. 164 людини померли. За останню добу лабораторні центри провели 797 ПЛР-тестів, з них 105 – позитивні (64 у мешканців Львова).