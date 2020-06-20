654 випускники Львівської академії Сухопутних військ отримали звання лейтенантів

Сьогодні у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки відбувся урочистий випуск офіцерів Збройних Сил України Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Урочисту подію провели на військовому полігоні через карантин, з дотриманням усіх заходів безпеки. Батьки і друзі могли дивитись церемонію в онлайн.

Вперше за останні роки така велика кількість – 654 курсанти – отримали дипломи і звання лейтенантів. Серед випускників Національної академії 131 учасник бойових дій.

«Збройні сили України очікують від вас високого професіоналізму, компетентності, стійкості, лідерських якостей. Відтепер на вас покладена відповідальність за ефективне керівництво підрозділами, за вирішення бойових задач, за життя підлеглих», – звернувся до випускників начальник академії Сухопутних військ, генерал Павло Ткачук.

Під час церемонії найкращому лейтенантові вручили пірнач – бойову зброю українських козаків, як символ відповідальності перед колегами, народом і Україною.

У церемонії випуску взяли участь прем’єр міністр України Денис Шмигаль, представники країн НАТО, які з місією перебувають в Україні.