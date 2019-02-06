Львівські гірники пікетують ОДА через невиплату зарплати

Представники шести шахт Державного підприємства «Львіввугілля» протестували біля приміщення облдержадміністрації, вимагаючи виконати чотири їхні вимоги. На сьогодні гірникам виплатили 57% від заробітної плати за грудень минулого року.

«Зарплата виплачується нерегулярно, люди не мають можливості оплатити за квартиру чи щось відкласти, по 16 разів на місяць виплачують зарплату, по 3-7%. Якщо у когось вища зарплата, то більш-менш, а в кого 5 тисяч, то дуже важко. Нам ніхто не пояснює, як має виглядати Національна вугільна компанія, воно приведе до скорочення, а якого? Наша шахта заробляє на себе», – каже Мирослава Кафтан, голова Незалежної профспілки гірників шахти «Лісова».

Шахтарі висунули такі вимоги до уряду: виплачувати їм вчасно зарплату, не створювати Національну вугільну компанію, відвантажувати вугілля на теплові електростанції «Бурштин» і «Добротвір», які закуповують на шахті «Павлоградська», а також призначити директора ДП «Львіввугілля».

«За створенням Національної вугільної компанії є небезпека закриття шахт. Також лише наша незалежна профспілка гірників вимагає звільнення міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика», – говорить голова Незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталій Оніжук.

ДП «Львіввугілля» складається з шести шахт, з них «Лісова» і «Степова» – рентабельні. Гірники побоюються закриття кількох шахт, бо без роботи опиняться чотири тисячі людей. Червоноград не може забезпечити таку кількість людей роботою.

«Сьогодні в обід ще будуть переведені гроші шахтарям на зарплату. Але ми зустрічались із керівниками профспілок 21 січня. Просимо нам вказати умови, з ким працювати, і як 200 мільйонів гривень, які пообіцяв міністр палива і енергетики, ефективно інвестувати в шахти. Після вирішення цих двох питань, які б мали ви озвучити, ми разом про це говоритимемо. Ми з вами однодумці», – говорить заступник голови Львівської обласної адміністрації Ростислав Землинський.

Шахтарі і представники львівської влади домовились про зустріч 12 лютого в Червонограді.