Через борги по зарплаті гірники перекрили трасу на Львівщині

Шахтарі Державного підприємства «Львіввугілля» перекрили дорогу Львів – Червоноград, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату. На сьогодні за березень гірникам виплатили 73% заробітку.

Перекриття не є повним, шахтарі щоп’ятнадцять хвилин пропускають транспорт, також без перешкод проїжджають ті автомобілі, в яких є діти чи хворі люди.

«Борги по зарплаті зростають і зростають. Ми не маємо, як виплачувати за комунальні послуги. Не розуміємо, що взагалі відбувається на шахтах. Від посади усунули генерального директора, це розцінюємо як рейдерство. Нічого не змінилося від дня приїзду на шахту «Лісова» президента Володимира Зеленського», – каже гірник Олег Стельмах.

Сьогодні на всіх шести шахтах ДП «Львіввугілля» припинено видобуток вугілля, оскільки всі склади завантажені ним, і збуту немає.

«Протягом двох тижнів нова влада мала розібратись із ситуацією на шахті. Досі немає зрушень. Ми не знаємо, чи ми потрібні, чи ні. Зараз лише підтримуємо життєдіяльність шахт», – говорить учасник протесту Володимир Вовк.

29 травня на шахті «Лісова» загинули двоє гірників. Після цього копальню відвідав новообраний президент Володимир Зеленський, який вислухав заяви гірників про проблеми вугільної галузі. 31 травня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, але, за словами шахтарів, їм невідомо, яке рішення було ухвалене щодо їхнього підприємства.