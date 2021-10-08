Ляшко обіцяє «раптові перевірки» працівників шкільних харчоблоків на інфекції

З понеділка, 11 вересня, в Україні розпочнуть раптові перевірки працівників шкільних харчоблоків на інфекційні захворювання. Про це на форумі «Реформа системи шкільного харчування» в Дніпрі заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, носіїв інфекцій, зокрема бактеріальних, усуватимуть від роботи до повного одужання.

«Регуляція – це добре, вільний вибір – це також добре, але певний контроль має бути», – сказав Ляшко.

Він повідомив, що з початку нинішнього навчального року через спалах кишкових інфекцій у школах вже постраждали понад сто дітей. Зокрема, в школі Хмельницького захворіли 92 дітей і один дорослий, а в Конотопському районі Сумщини – 32 людей, з них 27 дітей.

Міністр сказав, що обидва випадки сталися, бо співробітники їдалень були носіями золотистого стафілокока.

Він також зазначив, що реформування шкільного харчування в Україні, яке розпочалося 2020 року, пов’язане, зокрема, і з його безпекою.