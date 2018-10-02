Ліга чемпіонів: «Шахтар» вигравав 0:2, але не зміг обіграти «Ліон» у Франції

Донецький «Шахтар» на виїзді зіграв внічию 2:2 з французьким «Ліоном» у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Під час матчу «гірники» вели з рахунком 0:2 – нападник Жуніор Мораєс відзначився дублем на 45-й та 55-й хвилинах. «Ліон» зміг відігратися в середині другого тайму: Мусса Дембеле та Лео Дюбуа забили на 70-й та 72-й хвилинах відповідно.

Після перемоги «Шахтар» із двома очками посідає третє місце в групі F. «Ліон» тепер має чотири очки, англійський «Манчестер Сіті» – три, а німецький «Гоффенхайм» – одне.