У Лисичанську уламки боєприпасів упали на територію школи, евакуйовані 700 учнів

У Лисичанську Луганської області на територію школи впали уламки боєприпасів, з навчального закладу евакуювали майже 700 учнів, повідомила 12 жовтня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона уточнила у Facebook, що потерпілих немає.

«Попередньо вдалося встановити, що у повітрі розірвалася ракета від зенітно-ракетного комплексу «Оса». Одна з її частин впала на територію школи, інша – біля «Лисичанського заводу гумово-технічних виробів». Зараз закликаю поліцію, Службу безпеки України та інші відомства невідкладно встановити дійсні причини інциденту. Ми маємо забезпечити спокій та безпеку людей», – вказала омбудсмен.

Лисичанськ – одне з найбільших міст Луганщини, яке залишилося на підконтрольній уряду України території. У Лисичанську живе майже 100 тисяч людей, разом із Рубіжним та Сєверодонецьком це місто утворює агломерацію із загальною чисельністю населення понад 400 тисяч людей.

Лисичанськ від лінії фронту відділяє близько 30 кілометрів.