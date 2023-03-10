У Литві з в’язниці вийшов росіянин, засуджений за воєнні злочини через події у Вільнюсі 1991 року

Громадянин Росії Юрій Мель, засуджений у Вільнюсі за звинуваченням у «злочинах проти Литовської держави і воєнних злочинах під час подій у Вільнюсі 13 січня 1991 року», вийшов на волю, повідомила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Мель, який раніше був радянським військовослужбовцем, вже повернувся до Росії. «Щиро раді поверненню Юрія Миколайовича на батьківщину», – сказала Захарова.

У 2019 році Вільнюський окружний суд засудив Меля до семи років позбавлення волі за звинуваченням у «злочинах проти литовської держави та воєнних злочинах під час подій у Вільнюсі 13 січня 1991 року». Через два роки йому посилили вирок, додавши три роки до терміну покарання. Мель оскаржив це рішення, вирок пом’якшили на рік. У результаті в ув’язненні він провів близько дев’яти років, повідомляє телеканал «Настоящее время».

Юрія Меля затримали у березні 2014 року, коли він приїхав до Литви з Калінінградської області Росії. Відтоді і до звільнення він перебував під вартою.

У період з 11 по 13 січня 1991 року у Вільнюсі відбувалися сутички між прихильниками незалежності Литви і радянськими військовослужбовцями. У ніч проти 13 січня колона радянської бронетехніки попрямувала до центру Вільнюса. За версією слідства, Юрій Мель був в одному із танків. Того ж дня радянські десантники штурмували телецентр, загинули 14 людей, ще близько 600 постраждали.

Разом із Мелем у Литві засудили ще понад 50 російських громадян – більшість із них заочно.