У двох областях під обвалами на піщаних кар’єрах загинули люди

У Київській та Дніпропетровській областях 20 липня під обвалами на піщаних кар’єрах загинули троє людей. Про це повідомили у МВС.

«20 липня о 13:35 до оперативно-диспетчерської служби Володарського району надійшло повідомлення про те, що троє дорослих осіб під час копання піску зсувом ґрунту засипало у несанкціонованому кар’єрі у селі Тадіївка. На місце події було направлено черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Володарка. Прибувши, стало відомо, що троє чоловіків вирішили набрати піску в неексплуатуючому кар’єрі, в результаті чого трапився зсув. Двом чоловікам вдалося вибратись з-під завалу своїми силами, після чого вони залишили дане місце до прибуття пожежного підрозділу», – мовиться у повідомленні.

Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка 1972 року народження.

Цього ж дня близько 13:00 рятувальників Дніпропетровщини повідомили про інцидент у П’ятихатському районі за межами села Комісарівка.

«За повідомленням від служби «102», надзвичайникам стало відома, що під час набирання піску для господарських робіт стався зсув піщаної маси у стихійному місцевому кар’єрі», – зазначили у МВС.

З-під піску рятувальники вилучили тіло дитини 2005 року народження та чоловіка 1969 року народження.