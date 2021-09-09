Північна Македонія: зросла кількість загиблих внаслідок пожежі у лікарні для хворих на COVID-19

Кількість загиблих внаслідок пожежі у лікарні для хворих на COVID-19 у Північній Македонії зросла до 14 осіб.

Пожежа виникла в результаті вибуху кисневих балонів у модульному блоці, який використовували для лікування пацієнтів з COVID-19 , у місті Тетово пізно ввечері 8 вересня.

Пожежники загасили пожежу через пару годин, розповів заступник начальника пожежної охорони Тетово Сасо Трайцевскі.

У прокуратурі заявили, що наказали провести упізнання тіл загиблих, та з’ясовують, чи є ще жертви пожежі. За попередньою інформацією, медперсоналу серед загиблих немає.

Причина вибуху з’ясовується.

Наразі невідомо, скільки пацієнтів перебували у лікарняному блоці, також не називається кількість постраждалих. Відомо тільки, що їх доставили у лікарню в Скоп’є.

З початку серпня у Північній Македонії спостерігався значний сплеск інфікування коронавірусом та смертей від COVID-19.