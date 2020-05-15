Макрон визнав помилку реформування охорони здоров’я

Президент Франції Емманюель Макрон визнав помилку в стратегії реформи охорони здоров’я, розпочатої два роки тому. Він звернувся до медичної спільноті і співгромадян під час відвідування 15 травня паризької лікарні Пітьє-Сальпетрієр.

На зустрічі з главою держави медики нагадали йому про обіцянку, виголошену наприкінці березня. Тоді Макрон обіцяв «великі інвестиції в охорону здоров’я і переоцінку оплати праці в системі французьких медичних установ».

«Необхідно покласти край цьому зубожінню» лікарняної системи, визнав президент Франції і підтвердив, що міністерство охорони здоров’я веде «термінову роботу» з розробки плану інвестицій, повідомляє «Міжнародне французьке радіо».

15 травня уряд Франції опублікував спеціальний указ про виплату працівникам французьких лікарень одноразової премії за роботу за умов епідемії. У 40 департаментах країни, які найбільше постраждали від епідемії COVID-19, вони отримають по 1500 євро. Розмір премії для медиків у решті лікарень країни складе 500 євро.

Співробітники лікарень отримають ці одноразові виплати наприкінці травня або в червні. Преміальні виплати звільнені від сплати податків і внесків соціального страхування.