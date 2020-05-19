Франція та Німеччина запропонували створити фонд підтримки ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель запропонували направити 500 мільярдів євро у фонд відновлення після епідемії коронавірусної інфекції.

Макрон і Меркель виступили зі спільною заявою по відеозв’язку. За словами політиків, Париж і Берлін зацікавлені в сильному Євросоюзі, тому оголосили про таку ініціативу.

Гроші з фонду спрямують у найбільш постраждалі сектори та регіони. Які саме галузі потребують допомоги, вирішить Єврокомісія.

Фонд може стати доповненням до бюджету ЄС на період з 2021 до 2027 року. За словами Меркель, за допомогою додаткових інвестицій вдасться перезапустити європейську економіку.

Західні ЗМІ називають це важливим кроком, який допоможе об’єднати Євросоюз після пандемії COVID-19.