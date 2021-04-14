Творець найбільшої в історії фінансової піраміди помер у США

У Сполучених Штатах у в’язниці у віці 82 років помер творець найбільшої в історії фінансової піраміди Бернард Мейдофф.

У 2009 році Мейдоффа засудили до 150 років ув’язнення за те, що протягом 20 років він обманював інвесторів і банківські установи. Замість того, щоб використовувати гроші клієнтів для здійснення угод з метою подальшого нарощування капіталу, він просто переводив їх з одного рахунку на інший, а у випадках, коли надходила вимога про виплати, видавав кошти з тих же грошових запасів.

Подібна шахрайська схема могла функціонувати доти, поки приплив грошових коштів перевищував їх відтік. Коли у 2008 році – на тлі глобальної рецесії – клієнти стали масово звертатися до Мейдоффа за виплатами, спробувавши вивести відразу сім мільярдів доларів, піраміда впала.

За вироком Мейдофф мав виплатити постраждалим 171 мільярд доларів, проте насправді вдалося стягнути лише 4 мільярди.

У 2010 році один з синів Мейдоффа – Марк – був знайдений повішеним. Роком раніше його звинуватили в незаконному придбанні елітного житла загальною вартістю 66 мільйонів доларів. Інший його син – Ендрю – помер від раку у 2014 році.

У 2017 році вийшов біографічний фільм про Мейддофа «Брехун, великий і жахливий», головну роль виконав Роберт Де Ніро.

Мейдофф був учасником створення американської фондової біржі NASDAQ, входив до її ради директорів і на початку 90-х років був її головою. Свою компанію Madoff Investment Securities він заснував у 1960 році за рахунок власних заощаджень – п’яти тисяч доларів, які йому вдалося зібрати працюючи рятувальником на пляжі і монтажником садових зрошувальних установок. Його фірма стала одним з 25 найбільших учасників торгів цієї біржі.

Мейдофф відомий як першопроходець «електронного документообігу», а також в якості благодійника: він жертвував мільйони доларів на театри, музеї, освіту та єврейські організації. Він був власником елітної нерухомості в Нью-Йорку, Палм-Біч і у Франції, а також яхта на Багамських островах.

Як повідомляється, смерть Мейдоффа настала з природних причин. Минулого року, вказуючи на важке захворювання, він просив відпустити його на свободу. Мейдофф відбував покарання у в’язниці американського штату Північна Кароліна.