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20 січня 2021, Київ 19:55
Новини | Міжнародні

У Мадриді стався вибух, жертвами стали щонайменше двоє людей

Наслідки вибуху в центрі Мадрида, Іспанія, 20 січня 2021 року

Щонайменше двоє людей загинули в результаті потужного вибуху, який стався 20 січня в центрі іспанської столиці Мадрида, ще кілька людей травмовані, повідомляють іспанські засоби інформації.

На місці працюють рятувальники і пожежники. Причиною вибуху міг стати витік газу, пише El Mundo.

Три верхні поверхи будівлі, де стався вибух, сильно зруйновані. У сусідній будівлі розташований будинок для літніх людей. Його мешканців евакуювали в готель на іншій стороні вулиці. За словами представника закладу, «жодний житель або співробітник не постраждав», вказує El Pais.

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