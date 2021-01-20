У Мадриді стався вибух, жертвами стали щонайменше двоє людей

Щонайменше двоє людей загинули в результаті потужного вибуху, який стався 20 січня в центрі іспанської столиці Мадрида, ще кілька людей травмовані, повідомляють іспанські засоби інформації.

На місці працюють рятувальники і пожежники. Причиною вибуху міг стати витік газу, пише El Mundo.

Три верхні поверхи будівлі, де стався вибух, сильно зруйновані. У сусідній будівлі розташований будинок для літніх людей. Його мешканців евакуювали в готель на іншій стороні вулиці. За словами представника закладу, «жодний житель або співробітник не постраждав», вказує El Pais.