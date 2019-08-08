Мадуро заборонив підлеглим вести переговори з опозицією

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заборонив представникам свого уряду брати участь у запланованих переговорах з політичною опозицією в Барбадосі через санкції США. Зустріч була запланована на 8 і 9 серпня, повідомляє АР.

5 серпня президент США Дональд Трамп наказав заморозити всі активи венесуельського уряду в США і заборонив угоди з владою Венесуели.

Перші непрямі переговори влади і опозиції Венесуели відбулися в травні в Осло за посередництва норвезького уряду. Сторони намагаються домовитися про заходи щодо врегулювання політичної кризи в країні.

З початку року у Венесуелі триває протистояння між прихильниками опозиціонера Хуана Гуайдо і президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо визнали легітимним тимчасовим президентом Венесуели США, більшість країн Європи і Південної Америки. Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, Куба і Болівія.

На тлі протистояння триває глибока економічна криза, в результаті якої з країни виїхали понад чотири мільйони людей. У всіх регіонах Венесуели спостерігається дефіцит харчів та інших товарів.

За даними ООН, за останні півтора року в результаті спецоперацій, скоєних збройними угрупованнями та спецслужбами Венесуели, загинули майже сім тисяч людей. За даними організації, служби безпеки країни регулярно застосовують тортури і порушують права людини щодо громадян, яких вважають загрозою.