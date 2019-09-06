Чотири кандидати претендують на місце померлого голови МАГАТЕ

Кандидати з Аргентини, Буркіна-Фасо, Румунії та Словаччини сподіваються замінити покійного Юкію Амано на посаді генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), головного органу ООН у цій сфері.

Термін висунення кандидатів сплив 5 вересня. Серед кандидатів – чинний виконувач обов'язків керівника МАГАТЕ, румунський дипломат Корнел Феруце, а також представник Аргентини в МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі, секретар Організації Договору про заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо (Буркіна-Фасо) та керівниця словацького регулятора з ядерних питань Марта Жіакова.

Країни-члени МАГАТЕ планують обрати наступника Амано в жовтні. Переможець має здобути підтримку 24 країн із 35, представлених у керівному органі МАГАТЕ.

Вибір керівника припав на вирішальний час для МАГАТЕ, яке має перевірити ядерну діяльність Ірану на тлі намірів Тегерана відмовитися від ядерної угоди 2015 року зі світовими державами.

72-річний японець Юкія Амано помер на батьківщині в липні, причини його смерті не були оголошені.