Росія: під завалами в Магнітогорську знайшли живого 10-місячного малюка

Рятувальники дістали 1 січня десятимісячну дитину з-під завалів будинку в російському місті Магнітогорську, частина якого обрушилася через вибух газу. Стан немовляти оцінюється як тяжкий, повідомляють російські інформагенції.

В офіційному Telegram-каналі губернатора Челябінської області Бориса Дубровського уточнили, що для малюка «готується реанімація». Як пояснили в прес-службі обласної влади, немовляті допомогли вижити дитяче ліжечко і теплий одяг.

Вранці 31 грудня в Магнітогорську стався вибух газу з наступним обрушенням конструкцій одного з під’їздів 10-поверхової будівлі. За останніми даними, в списку жертв сім людей, тіло ще одного загиблого поки з-під завалів вилучити не вдалося. У списках зникли безвісти – не менш як три десятки людей. Зранку 1 січня рятувальники оголосили призупинення пошукових робіт через загрозу обвалу зовнішньої стіни, яка не впала під час вибуху.