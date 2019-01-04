Росія: поховають перших жертв вибуху в Магнітогорську

Похорони шести людей, загиблих 31 грудня внаслідок часткового обвалу багатоквартирного будинку в російському місті Магнітогорську, відбудуться 4 січня, повідомили місцеві чиновники.

П'ять поховань відбудуться в Магнітогорську, а шосте – в селі Агапівка.

Таджицька служба Радіо Свобода повідомила, що тіла чотирьох загиблих членів таджицької родини будуть доставлені до Таджикистану після релігійної відправи в сусідньому Челябінську.

Щонайменше 39 людей загинули, коли частина 10-поверхового будинку зруйнувалася після вибуху в південноуральському місті з населенням понад 400 тисяч людей. Офіційно причиною трагедії називають витік газу в багатоквартирному будинку, побудованому в 1973 році. Загалом у цьому будинку жили близько 1100 людей.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії 3 січня оголосило про закінчення пошукової операції. Заступник міністра Олександр Чупріян повідомив, що тіла 38 з 39 загиблих впізнані.