Росія: в Магнітогорську вилучили з-під завалів 37 тіл, шукають ще чотири

У місті Магнітогорську в Росії станом на 9:00 3 січня за місцевим часом повідомили нове число загиблих, яких виявили під завалами житлового будинку, де 31 грудня стався вибух: за повідомленнями на цей час, дістали вже 37 тіл. Невідомою лишається доля ще чотирьох людей.

Рятувальні роботи тривають без перерви; шансів виявити живих у час, коли морози вночі сягають 20 градусів, практично немає. 1 січня, приблизно через 35 годин після вибуху, рятувальники знайшли живим 11-місячного хлопчика; на цей час серед загиблих шість дітей.

Вибух в одному з під’їздів десятиповерхового житлового будинку в Магнітогорську Челябінської області Росії, що на Південному Уралі, стався вранці 31 грудня, він зруйнував практично весь під’їзд – 26 квартир, у яких були зареєстровані 46 мешканців. Загалом вибух пошкодив 48 квартир. За головну версію вважають вибух побутового газу; за повідомленнями правоохоронців, наразі немає ніяких даних, що могли б свідчити на користь версії терористичного акту.

2 січня в Челябінській області через трагедію був оголошений день жалоби.