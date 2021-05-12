Колишній президент Ірану зареєструвався кандидатом на виборах президента

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад зареєструвався кандидатом на виборах президента країни, які мають відбутися 18 червня.

Державне телебачення повідомило, що Ахмадінежад прибув до Міністерства внутрішніх справ разом зі своїми прихильниками.

64-річний політик ультраконсервативних поглядів останніми роками був більш критичним до чинної влади.

Під час своїх двох президентських термінів у 2005-2013 роках мав відкриту конфронтацію із Заходом через ядерну програму. Після оприлюднення суперечливих результатів виборів у 2009 році в країні почалися найбільші масові протести з часів Ісламської революції у 1979 році.

Після завершення п’ятиденного процесу Рада вартових перевірить кваліфікацію кандидатів. Раніше цей орган не допустив до виборів багатьох потенційних кандидатів, у тому числі Ахмадінежада у 2017 році.

27 травня Рада повинна назвати остаточний перелік кандидатів у президенти і почати 20-денну виборчу кампанію.

Чинний президент Ірану Гассан Ругані не може брати участі у виборах, оскільки перебуває на посаді вже два чотирирічні терміни поспіль.

Наразі серед потенційних кандидатів немає очевидного фаворита.