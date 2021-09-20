Правоохоронці затримали експосадовця МВС через причетність до вбивств на Майдані

У Херсонській області слідчі ДБР затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві. Про це 20 вересня повідомляє офіційний сайт Офісу генерального прокурора.

«Експравоохоронець почав переховуватися від органів слідства та суду після повідомлення йому про підозру на початку вересня поточного року і був оголошений у розшук. За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві та перевищуючи владу, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з майдану Незалежності до Верховної Ради України… організував терористичний акт та вбивство мітингувальників», – ідеться в повідомленні.

Внаслідок таких дій підозрюваного заподіяно тяжкі наслідки, зокрема у вигляді вбивства 3 осіб, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам, інформують в ОГП.

Експравоохоронцю інкриміновано організацію та виконання явно злочинного наказу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5,12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 КК України).