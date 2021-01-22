У підземному переході на Майдані в Києві впала підвісна конструкція – КМДА

У Києві в підземному переході на майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції, постраждалих немає, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Причини інциденту з’ясовують. На місці працюють представники КП ШЕУ Шевченківського району. Один зі входів у перехід на майдані Незалежності тимчасово закритий», – йдеться в повідомленні.

За інформацією «Київавтодору», капітальний ремонт переходу на майдані Незалежності проводили ще у 2002 році, додали в КМДА.

Підвісну стелю облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація.