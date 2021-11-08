Поліція Північної Македонії виявила понад 40 мігрантів у вантажівці біля кордону з Грецією

Поліція Північної Македонії виявила десятки мігрантів у вантажівці неподалік кордону з Грецією. 7 листопада правоохоронці повідомили, що мігрантів виявили на кордоні за 160 кілометрів від столиці Скоп’є.

Водій вантажівки і пасажир раптово на ходу вистрибнули з транспортного засобу – вантажівка прицьому врізалася в поліцейську машину. Співробітники поліції не постраждали.

Під час огляду вантажівки поліція виявила 42 мігранти – одного з Бангладеш, решту з Сирії.

Поліція заявила, що це перша велика група мігрантів, яка була виявлена в Північній Македонії за останні шість місяців.Групу перевели до притулку для мігрантів у Гевгелії на кордоні з Грецією.

Влада заявила, що вони будуть депортовані назад до Греції, звідки, як виглядає, прибули.

Північна Македонія – це транзитний маршрут для мігрантів, які намагаються потрапити з Греції до багатших країн Західної та Північної Європи. Незважаючи на закриття кордонів та обмеження пересування під час пандемії COVID-19, «контрабанда людей» у регіоні доволі активна, хоч і зменшилася.