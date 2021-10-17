Макрон першим із президентів Франції взяв участь у церемонії на місці загибелі алжирців 1961 року в Парижі

Президент Франції Емманюель Макрон назвав такими, що неможливо пробачити, дії поліції 60 років тому, коли в Парижі була жорстоко розігнана протестна акція вихідців з Алжиру, які прийшли до мосту Сен-Мішель, щоб закликати владу Франції до припинення військових дій в Алжирі.

Макрон став першим президентом Франції, який взяв участь у меморіальній церемонії на місці, де в жовтні 1961 року загинули алжирські демонстранти.

Виступ Макрона відбувся 16 жовтня. На початку місяця між Парижем і Алжиром спалахнув дипломатичний конфлікт. Президент на зустрічі з представниками алжирської молоді у Франції заявив, що керівництво Алжиру переписало «офіційну історію» і заклало в неї «ненависть до Франції».

Подробиці про трагедію 17 жовтня 1961 року прихоувалися десятиліттями, точна кількість загиблих досі невідома. За офіційною версією, йдеться про кілька десятків жертв. Наказ про жорстокий розгін алжирських маніфестантів віддав префект паризької поліції Моріс Папон. 38 років по тому він був засуджений за злочини проти людяності. Ті учасники протестної демонстрації, які вижили, та їхні діти й онуки продовжують наполягати на офіційному визнанні французькою владою відповідальності за те, що сталося.