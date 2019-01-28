Макрон обіцяє тиск на Єгипет через порушення прав людини

Президент Франції Емманюель Макрон розпочав свій триденний візит до Єгипту із заяви про намір «добиватися правдивого діалогу на теми громадянських свобод та прав людини» в цій країні.

Французький лідер заявляє, що матиме «конфіденційний діалог» із його єгипетським колегою Абдель-Фаттахом ас-Сісі про «окремі випадки» затримання опонентів. Він вважає, що багато ув’язнених у Єгипті не є небезпечними.

На думку Макрона, поважати права людини ­– в інтересах президента Єгипту.

Ас-Сісі часто критикують у світі через порушення прав людини. Президент Франції заявив, що ситуція погіршилася навіть порівняно з часами багаторічного очільника країни Хосні Мубарака, який втратив посаду під час Арабської весни 2011 року.

Єгипет перебуває у розділі «невільних» країн звіту організації Freedom House за 2018 рік. Країна мала 26 пунктів зі 100.