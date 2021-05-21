Франція поділиться 30 млн доз вакцини від COVID-19 до кінця 2021 року – Макрон

Франція збирається поділитися 30 мільйонами доз вакцини від COVID-19 з іншими країнами до кінця 2021 року, повідомив президент Франції Емманюель Макрон у твітері.

«Надзвичайний стан у сфері міжнародного громадського здоров’я не завершився. Як частина європейської ініціативи, Франція взяла на себе зобов’язання поділитися щонайменше 30 мільйонами доз вакцини до кінця 2021 року на додачу до фінансування ACT-A (програма фінансування доступу до засобів протидії COVID-19 – ред.)», – заявив Макрон.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 165,6 мільйона випадків COVID-19. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 3,432 мільйона людей. Згідно з підрахунками Центру, у світі вже вкололи майже 1,5 мільярда доз вакцини від хвороби.