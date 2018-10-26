Президент Франції закликав Східну Європу не полишати європейських цінностей

Президент Франції Емманюель Макрон у статті до свого візиту до Словаччини й Чехії закликав східноєвропейські країни-члени Європейського союзу не відступати від принципів ЄС.

В інтерв’ю, що вийшло в засобах інформації Словаччини, Чехії, Угорщини і Польщі, він звернув увагу на дві останні країни, в яких націоналістичні популістські уряди сваряться з Брюсселем.

«Європа – не супермаркет», – наголосив Макрон, повторивши свою раніше висловлену позицію, що східні члени Євросоюзу не можуть вибирати собі, які цінності ЄС поділяти, а які ні.

«Європа – не вулиця з однобічним рухом, це взаємні зобов’язання», – заявив він.

Президент Франції також висловив занепокоєння відмовою деяких східних членів ЄС приймати мігрантів із Близького Сходу й Північної Африки відповідно до програми квот Євросоюзу, розробленої після міграційної кризи 2015 року. «Ми маємо колективну потребу в єдності і солідарності: не можна користатися бюджетом ЄС, не засвідчивши солідарності в питанні міграції», – сказав він.

Цього дня Емманюель Макрон зустрічається з керівництвом Словаччини у Братиславі, а пізніше у Празі з керівництвом Чехії, яка 28 жовтня буде святкувати 100-ліття виникнення 1918 року незалежної чехословацької держави.