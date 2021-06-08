Президенту Франції дали ляпаса під час виходу до громадян

Президент Франції Емманюель Макрон отримав ляпаса під час виходу до жителів під час поїздки до регіону Дром на південному сході Франції. Інцидент стався 8 червня у той час, як Макрон здійснює поїздку країною.

Двоє людей арештовані після того, що сталося, за підозрою в застосуванні насильства проти офіційної особи.

Макрон вийшов до прихильників, які скандували гасла на його підтримку. У цей момент, як видно на відео, поширеному в соцмережах, його вдарив чоловік у зеленій футболці, окулярах і масці, який був у натовпі. На відеозаписі видно, що він прокричав в цей момент «Геть макронізм».

Про особу цього чоловіка і його мотиви наразі не повідомляють.