Макрон призначив нового прем’єр-міністра

Президент Франції Емманюель Макрон призначив на пост прем’єр-міністра Жана Кастекса. Про це повідомили у Єлисейському палаці.

Кастексу доручено сформувати уряд.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп подав у відставку і Макрон її прийняв.

Філіпп був призначений прем’єром у травні 2017 року після перемоги Макрона на президентських виборах.

У середині червня Макрон повідомив, що хоче «переосмислити» своє президентство. Він має намір перезапустити французьку економіку, яка зазнала удару через коронавірус.