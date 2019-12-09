«Нормандський» саміт: Макрон привітав «політичну мужність і рішучість» Зеленського

Президент Франції Емманюель Макрон привітав на пресконференції після закінчення саміту в «нормандському форматі» в Парижі, за його словами, «політичну мужність і рішучість» президента України Володимира Зеленського.

За його словами, це допомогло відновити довіру між сторонами.

Як сказав Макрон, мінські домовленості залишаються базою для вирішення конфлікту.

Сторони також досягли домовленості щодо так званої «формули Штайнмаєра» щодо виконання мінських угод, сказав він.

Президент Франції додав, що сторони доручили своїм міністрам закордонних справ і політичним радникам узгодити політичні і безпекові умови, щоб через чотири місяці досягти всіх передумов для проведення місцевих виборів на окупованих частинах Донбасу. Це закладе основу для довіри, і ми зможемо рухатися вперед, сказав він.



Переговори лідерів усієї «нормандської четвірки» – президентів України, Франції, Росії і канцлера Німеччини – відбулися у столиці Франції Парижі. Головною темою було – припинення війни, яку Росія веде проти України на Донбасі.