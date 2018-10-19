Прокуратура: через захоплення житла Максакової розпочате кримінальне провадження

Через «захоплення житла» Марії Максакової, вдови екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, відкрите кримінальне провадження за статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство), повідомила прокуратура Києва.

За даними слідства, 18 жовтня група невідомих чоловіків зламала двері й проникла у квартиру Максакової на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва.

«У цей час в приміщенні перебували син М. Максакової та няня. Невідомі, які поводилися агресивно, змінили на дверях замки та вимагали звільнити приміщення. Отримавши повідомлення про захоплення житла, правоохоронці виїхали на місце події», – заявили в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, через інцидент дев’ять людей відвезли до Шевченківського управління поліції Києва.

Сама Максакова наразі не коментувала інформацію.

Колишні депутати Державної думи Росії Денис Вороненков та його дружина Марія Максакова переїхали до України наприкінці 2016 року. Вороненков дав у Києві свідчення проти екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду. 23 березня 2017 року його застрелили в центрі Києва.​