Посольство: італійський телеканал визнав, що Україна – це не «Мала Росія»

Італійський телеканал «RAI-1» визнав, що Україна – це не «Мала Росія», повідомило посольство України в Італії.

«Шановний пане посол, я ознайомився з вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання Мала Росія стосовно України як образи. У цьому зв’язку хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна – це прекрасна країна, і я хотів би передати вітання послу і всьому чудовому народу України», – цитує ведучого програми «l’Eredità» Флавіо Інсінна посольство.

Напередодні посольство висловило протест через те, що 26 січня ведучий шоу «L'Eredita» сказав: «Мала Росія – це друга назва України».