На Мальдівах затримали імовірного вербувальника «Ісламської держави»

Поліція архіпелагу Мальдіви в Індійському океані затримала місцевого жителя, який, за даними США, є вербувальником екстремістського угруповання «Ісламська держава». 35-річний Мохамед Амін був заарештований 23 жовтня за підозрою у поширенні «екстремістської ідеології», заявила поліція Мальдів. Він, за даними правоохоронців, набирав бойовиків для участі в збройних конфліктах у Сирії та Афганістані.

Інших деталей щодо підозрюваного повідомлення не містить. У вересні влада США визначала Мохамеда Аміна як закордонного лідера відгалуження «Ісламська держава-Хорасан», яке активно діє в Афганістані та Пакистані. Його також підозрюють у причетності до вибуху в парку Султан у столиці країниМале у вересні 2007 року, коли близько десятка туристів зазнали незначних травм.

Мальдіви – країна з населенням 340 тисяч людей, переважно мусульман-сунітів. Основним джерелом доходу Мальдів є туризм, закони і звичаї на островах є досить ліберальними.