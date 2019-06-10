Африка: майже 100 людей загинули через напад на село, де живе народ догонів

Щонайменше 95 людей загинули в результаті нападу на село у центральній частині африканської країни Малі, де проживає етнічна група догонів. 10 червня місцеві чиновники повідомили що напад бойовиків стався в районі Кунду вночі. Джерело в малійській службі безпеки повідомило, що село «практично знищена».

Повідомляється, що нападники «почали стріляти, грабувати і спалювати» все на своєму шляху.

Сутички між мисливцями-догонами і кочівними пастухами Фулані відбуваються у Малі доволі часто.

У березні понад 100 жителів одного з пастуших сіл були вбиті озброєними людьми поблизу кордону з Буркіна-Фасо. Тоді в цьому підозрювали мисливців-догонів. Крім того, Малі в останні місяці потерпає від нападів джихадистів.