Суд у Малі призначив нового тимчасового президента після повалення старого

Конституційний суд африканської країни Малі оголосив тимчасовим президентом країни полковника Ассімі Гоїту, який очолює хунту після перевороту. Суд оголосив, що ухвалив це рішення у зв’язку з тим, що посада президента виявилася незайнятою після відставки виконувача обов’язків глави держави Ба Ндао, повідомляє Agence France-Presse.

У понеділок, 24 травня, Ндао і прем’єр-міністр Моктар Уана були затримані військовими. Вони були відпущені після того, як пішли у відставку. Самі вони очолювали перехідний уряд після того, як військові повалили попереднього президента Ібрагіма Бубакара Кейта в серпні 2020 року. Він прийшов до влади після повалення попереднього президента, який обійняв свій пост після державного перевороту.

Гоїта очолював військовий переворот у 2020 році, він обіймав посаду віцепрезидента. Ндао він скинув після того, як до складу уряду не ввійшли двоє офіцерів. «Нам довелося обирати між хаосом і згуртованістю в силах оборони і безпеки, і ми вибрали згуртованість», – заявив Ндао 28 травня.

Політична криза в Малі розпочалася влітку 2020 року, опозиція вимагала відправити у відставку президента Кейта, який обіймав свою посаду понад 6 років. За рік до перевороту Кейта відправив у відставку керівників армії, це сталося після серії масових убивств цивільного населення в центрі країни.