Президент Малі пішов у відставку після повстання військових

Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта 18 серпня подав у відставку та розпустив парламент. Як повідомляє Reuters, це сталося за кілька годин після того, як його, а також прем’єр-міністра і низку інших високопосадовців, затримали озброєні повсталі військові.

Про свою відставку Кейта оголосив у короткому зверненні, яке транслювало державне телебачення.

«Якщо сьогодні деякі елементи наших збройних сил хочуть покласти цьому край своїм втручанням, чи дійсно у мене є вибір?» – зазначив він.

Агентство зазначає, що поки не ясно, хто очолював повстання, хто керуватиме державою за відсутності Кейта та чого вимагають повстанці.

У Малі кілька місяців тривали протести через корупцію та безпекову ситуацію, адже в країні діють угруповання бойовиків-ісламістів. Під час протестів звучали заклики про відставку Кейта.

Франція засудила події у своїй колишній колонії. Дії заколотників засудив і Африканський союз через побоювання, що відставка Кейта може дестабілізувати ситуацію не лише в Малі але й у всьому регіоні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав негайно звільнити Кейта і інших затриманих.