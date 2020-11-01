Малюська заявив про значні фальсифікації в питанні реєстрації народжень і смертей на окупованих територіях

Міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю Радіо Свобода заявив про значну кількість фальсифікацій у питанні реєстрації народжень і смертей на окупованих територіях, реальні масштаби яких українська сторонна достеменно не може перевірити.

«Наприклад, реєструють смерть, щоб переоформити нерухомість неправомірно, або народження з тим, щоб отримати допомогу. У нас немає можливості детально і з надійністю перевірити документи, які подаються на реєстрацію і відповідні процеси пройти. Відповідно, ми виявили досить велику кількість сфальсифікованих даних. У нас зараз навіть є бюрократична проблема. Ми розуміємо, які дані є неправдивими. Але для того, щоб їх прибрати з реєстру, потрібне рішення суду. Для рішення суду потрібно подати позови. Для подання позовів потрібно сплатити мито. При чому мова йде про кілька мільйонів. А в нас таких грошей у бюджеті зараз поки що не заплановано», – розповів міністр.

Денис Малюська висловив сподівання, що такий «бюрократичний аспект» із часом виправиться.

«Просто я до того, що насправді у нас вже є труднощі з тим, щоб проводити належним чином реєстраційні дії щодо жителів окупованої території», – визнав він.

Раніше Уповноважена президента з прав дитини Людмила Волинець повідомляла про скорочення процедури отримання українського свідоцтва про народження для дітей з ОРДЛО. Вона пояснювала, що, якщо дитина народилася на окупованій території після початку військових дій, і така дитина потрапляє на території підконтрольну Україні, то вона протягом 24 годин визнається як дитина, яка народилася на території України. Суд видає рішення, і на його підставі у будь-якому РАЦСі цим дітям видається свідоцтво про народження. Також полегшена процедура визнання факту смерті батьків на непідконтрольній території. Раніше жоден офіційний орган в Україні не приймав довідки з окупованих територій. Зараз треба звернутися до суду, який ці «документи» приймає і на підставі цього рішення людина отримує документи українського зразка.

2 липня Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет закликала владу України «зменшити страждання нинішніх та колишніх мешканців Криму, коли вони намагаються скористатись банківськими послугами чи реєструвати народження чи акт смерті в Україні поза межами Криму».