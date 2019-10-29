Учасник Putin Team Малкін виявився громадянином США

Нападник клубу Національної хокейної ліги «Піттсбург Пінгвінз» і збірної Росії з хокею Євген Малкін отримав американський паспорт і має подвійне громадянство. Хокеїст підтвердив цю інформацію американській журналістці Шеллі Андерсон.

Раніше про американське громадянство Малкіна повідомляв російський сайт Sports.ru. Виданню стало відомо про це під час розслідування про блокчейн-стартап Mark.space, в який Малкін вклав 4 мільйони доларів. Про американський паспорт Малкіна згадував юрист Дмитро Мачихін, який займався супроводженням проєкту.

Євген Малкін є одним з найбільш титулованих росіян у Національній хокейній лізі, яка об’єднує команди зі США та Канади і є найсильнішим клубним чемпіонатом у світі. Разом з «Піттсбург Пінгвінз» він тричі вигравав головний трофей – Кубок Стенлі. За свою кар’єру він набрав понад 1000 очок в іграх НХЛ (очки нараховуються за голи і результативні передачі). У складі збірної Росії хокеїст двічі вигравав чемпіонати світу.

У 2017 році Малкін вступив у рух Putin Team, організований іншим відомим за виступами в НХЛ хокеїстом Олександром Овечкіним на підтримку президента Росії Володимира Путіна.