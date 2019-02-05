Малкович повідомив, що разом зі Стріхою покинув ПЕН-клуб через «парад членів»

Поет і видавець Іван Малкович та письменник, науковець Максим Стріха покинули членство в українському осередку ПЕН-клубу через підтримку організації автора «параду членів», студента Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Спартака Хачанова. Про це на сторінці у Facebook повідомив сам Малкович.
«Сьогодні разом з Максимом Стріхою написали офіційного листа про наш вихід з членів українського осередку ПЕН-клубу на знак принципової незгоди із поспішною, на нашу думку, заявою від імені українського ПЕН-у (яку попередньо не було розіслано для обговорення) на підтримку одного студента-пройдисвіта, колишнього втікача з Нагірного Карабаху, який у своїх скандальних «витвореніях» постійно глумиться з усього українського і захисників України», – написав Малкович.
Звернення Малковича і Стріхи на сайті українському осередку ПЕН-клубу немає, як і самої реакції організації.
Наприкінці минулого року у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури спалахнув скандал навколо роботи «Парад пенісів» студента Спартака Хачанова. Вона складалася із групи скульптур фалічної форми, які уособлювали парад військової техніки. Один із викладачів академії, учасник бойових дій на Донбасі, обурився і розкидав фігури. Сам Хачанов виявився на межі виключення з академії за півроку до випуску, і через посилену «увагу» з боку праворадикалів виїхав до Фінляндії.
На сайті українського ПЕН-клубу днями з’явилося звернення на підтримку Хачанова під назвою: «Зупинити виключення студента! Відкрите звернення ПЕН до Міністра освіти й науки України».
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