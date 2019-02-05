Малкович повідомив, що разом зі Стріхою покинув ПЕН-клуб через «парад членів»

Поет і видавець Іван Малкович та письменник, науковець Максим Стріха покинули членство в українському осередку ПЕН-клубу через підтримку організації автора «параду членів», студента Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Спартака Хачанова. Про це на сторінці у Facebook повідомив сам Малкович.

«Сьогодні разом з Максимом Стріхою написали офіційного листа про наш вихід з членів українського осередку ПЕН-клубу на знак принципової незгоди із поспішною, на нашу думку, заявою від імені українського ПЕН-у (яку попередньо не було розіслано для обговорення) на підтримку одного студента-пройдисвіта, колишнього втікача з Нагірного Карабаху, який у своїх скандальних «витвореніях» постійно глумиться з усього українського і захисників України», – написав Малкович.

Звернення Малковича і Стріхи на сайті українському осередку ПЕН-клубу немає, як і самої реакції організації.

​Наприкінці минулого року у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури спалахнув скандал навколо роботи «Парад пенісів» студента Спартака Хачанова. Вона складалася із групи скульптур фалічної форми, які уособлювали парад військової техніки. ​Один із викладачів академії, учасник бойових дій на Донбасі, обурився і розкидав фігури. Сам Хачанов виявився на межі виключення з академії за півроку до випуску, і через посилену «увагу» з боку праворадикалів виїхав до Фінляндії.

На сайті українського ПЕН-клубу днями з’явилося звернення на підтримку Хачанова під назвою: «Зупинити виключення студента! Відкрите звернення ПЕН до Міністра освіти й науки України».