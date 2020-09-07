Міністр юстиції України Денис Малюська заперечив чутки про свою відставку. Про це він написав у фейсбуці 7 вересня.

«Купа знайомих просять прокоментувати чутки та численні публікації про те, що чи то мене звільнять, чи то я сам у відставку зібрався. Коментар на фото. А взагалі, якщо хтось із підлеглих розслабиться і перестане швидко та активно працювати, очікуючи зміни команди, звільню негайно. Арбайтен! А не так як я на фото) І ні, у відставку я поки не збираюся)», – написав Малюська.

Раніше українські ЗМІ з посиланням на джерела у «Слузі народу» писали про можливі зміни, які готуються в уряді. За цими даними, зокрема, замість Малюськи Мін’юст може очолити Ірина Венедіктова, а посаду генпрокурора замість неї обійме нинішній голова СБУ Іван Баканов.

Офіційно ці повідомлення досі влада не коментувала.

Денис Малюська – один з небагатьох міністрів, хто зберіг свою посаду після відставки в березні уряду Олексія Гончарука.