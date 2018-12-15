З нового року апарат Білого дому очолить Мік Малвені

Виконувачем обов’язків керівника апарату Білого дому призначений керівник бюджетного управління адміністрації Мік Малвені. Таке рішення ухвалив президент США Дональд Трамп.

Малвені розпочне виконання обов’язків на початку 2019 року і змінить на посаді Джона Келлі. Чинний керівник апарату йде у відставку, у нього виникли розбіжності з Трампом. Малвені стане третім за два роки главою апарату Білого дому.

Трамп повідомляв, що обирає з п’яти кандидатів на цю посаду. Фаворитом вважався Нік Айрсі, керівник апарату віце-президента, однак він вирішив піти з державної служби. Коментатори відзначають, що Трамп призначив Малвені «виконувачем обов’язків». Це дозволяє припустити, що його робота на цій посаді буде мати тимчасовий характер.

Колишній конгресмен Мік Малвені вважається прихильником жорсткої бюджетної дисципліни.