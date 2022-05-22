У Малині на Житомирщині ППО збили 4 російські крилаті ракети, є інформація про одну загиблу людину

У Малині на Житомирщині в неділю система протиповітряної оборони (ППО) знищила чотири крилаті ракети, повідомила пресслужба повітряного командування «Центр».

«22 травня близько 13:00 ворог завдав ракетного удару по об’єктах інфраструктури Житомирської області. Чотири крилаті ракети були знищені підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр», – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що три ракети ліквідовані авіацією та одна – підрозділом зенітних ракетних військ повітряного сполучення.

«За наявною інформацією, Житомирщину атаковано з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування», – кажуть військові.

У коментарі «Суспільному», яке посилається на голову Житомирської військово-цивільної адміністрації Віталія Бунечка вказано, що в результаті ракетного обстрілу загинула щонайменше одна людина.